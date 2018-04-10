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В Северном Тушине проведут соревнования по дартсу
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В Северном Тушине проведут соревнования по дартсу 

Префектура СЗАО города Москвы 58 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный», который находится в районе Северное Тушино, в четверг, 12 апреля, пройдут соревнования по дартсу, посвященные Дню космонавтики.
— Соревнования проводятся для всех желающих. Приглашаем жителей Северо-Западного округа в возрасте от восьми лет и старше. По итогам турнира победители будут награждены, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 18.00. Напомним, ФОК «Лазурный» располагается по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 26.
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