В Северном Тушине проведут соревнования по дартсу

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный», который находится в районе Северное Тушино, в четверг, 12 апреля, пройдут соревнования по дартсу, посвященные Дню космонавтики.

— Соревнования проводятся для всех желающих. Приглашаем жителей Северо-Западного округа в возрасте от восьми лет и старше. По итогам турнира победители будут награждены, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Начало соревнований в 18.00. Напомним, ФОК «Лазурный» располагается по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 26.