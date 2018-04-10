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Медведев позитивно оценил экономическую ситуацию в России
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Медведев позитивно оценил экономическую ситуацию в России 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ ЗАЯВИЛ, ЧТО СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ АБСОЛЮТНО СТАБИЛЬНАЯ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАХОДЯТСЯ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ
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