Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев

"Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме

Он подчеркнул, что его отчет — это не только рассказ о том, что сделано, но и своеобразный отчет о будущем. «Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны», — заявил глава кабмина.