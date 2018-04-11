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Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев
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Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новый состав правительства продолжит масштабные проекты прошедшей шестилетки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
Он подчеркнул, что его отчет — это не только рассказ о том, что сделано, но и своеобразный отчет о будущем. «Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны», — заявил глава кабмина.
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