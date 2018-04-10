Барцальи не вошёл в заявку «Ювентуса» на матч 1/4 финала ЛЧ с «Реалом» 

Стали известны имена футболистов, попавших в заявку «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает пресс-служба туринцев в официальном «твиттере» клуба.
В список игроков, отправившихся на матч с «Реалом», не вошёл защитник бьянконери Андреа Барцальи.
Заявка «Ювентуса» на матч с «Реалом»: Джанлуиджи Буффон, Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Штефан Лихтштайнер, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Марио Манджукич.
Матч «Реал» — «Ювентус» состоится в Мадриде в среду, 11 апреля. Первый матч команд завершился победой «Королевского клуба» со счётом 3:0.