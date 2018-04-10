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Инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, заявил Медведев
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Инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, заявил Медведев 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МЕДВЕДЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ: ИНФЛЯЦИЯ В РФ НАХОДИТСЯ НА АБСОЛЮТНО НИЗКОМ УРОВНЕ, ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В СТРАНЕ
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