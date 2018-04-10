Погребняк получит от «Динамо» кругленькую сумму

Стал известен размер компенсации, которую московское «Динамо» должно выплатить нападающему «Тосно» Павлу Погребняку

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о 750 тысячах евро. При этом сам футболист требовал у «бело-голубых» на 100 тысяч больше.