Медведев: зарплаты бюджетников вышли на заданные в майских указах показатели

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня, как то было определено в майских указах. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе.

"Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели", — сказал он.