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Медведев: зарплаты бюджетников вышли на заданные в майских указах показатели
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Медведев: зарплаты бюджетников вышли на заданные в майских указах показатели 

ТАСС 1 час назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня, как то было определено в майских указах. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе.
"Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели", — сказал он.
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