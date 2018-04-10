Тренер рассказал, в каком случае Свечников и Хованов приедут на ЮЧМ

Главный тренер юниорской сборной до 18 лет Александр Зыбин — о возможном приезде форвардов Андрея Свечникова и Александра Хованова на чемпионат мира в Челябинск и Магнитогорск.

— Невелики Шансы на то, что Свечников приедет в сборную, если он не вылетит из плей-офф, — сказал Зыбин. — Несмотря на все письма IIHF и то, что федерация занималась этим вопросом, клуб вряд ли отпустит хоккеиста. Если Хованов не вылетит из плей-офф, то вряд ли приедет на турнир. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что чемпионат мира-2018 U18 пройдет 19-29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.