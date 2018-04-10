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В центре парламентариев проведут интеллектуальную игру
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В центре парламентариев проведут интеллектуальную игру 

Каховка 42 минуты назад
Фото: Каховка
16 апреля в Центре молодежного парламентаризма пройдет квиз «Поехали!», посвященный Дню космонавтики.
12 апреля в России отмечают День космонавтики. В честь этого праздника в Центре молодежного парламентаризма (ул. Каховка, 21) проведут интеллектуальную игру — тематический квиз «Поехали!».
Квиз будет проходить в формате турнира окружных команд молодых политиков. Каждый округ может выставить только одну команду.
Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://tcmpdk.timepad.ru/event/700895/.
Квиз (от англ. quiz) — это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. В русском языке аналогом этого слова является «викторина».
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