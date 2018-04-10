Чемпион ОИ по борьбе Садулаев надеется, что ситуация с невыдачей виз США не повторится

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс /. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев надеется, что ситуация с отказом в выдаче виз США отечественным борцам больше не повторится. Об этом он заявил ТАСС.

Сборная России по вольной борьбе не выступила на Кубке мира в Айова-Сити (7-8 апреля) из-за проблем с получением виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз.

"Нам было неприятно, что в спорт вмешивают политику, все ребята были в шоке из-за этого. Была надежда, что поедем, конечно, хотели выиграть этот турнир, потому что не выигрывали его с 2011 года, но, к сожалению, такой возможности нам не дали. Думаю, что в будущем на спортсменах это не отразится. Будем надеяться, чтобы этого больше не повторится", — заявил Садулаев.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем Европейских игр 2015 года. На чемпионате мира 2017 года Садулаев соревновался в весе до 97 кг и выиграл серебро.