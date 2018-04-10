Олимпийский чемпион Садулаев заявил, что готов к чемпионату Европы по борьбе в Каспийске

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс /. Российский борец вольного стиля Адбулрашид Садулаев, завоевавший золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, не имеет проблем со здоровьем и готов к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в Каспийске.

Чемпионат Европы в Каспийске пройдет с 26 апреля по 6 мая. В его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева , который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Участие в турнире примут спортсмены из 32 стран.

"Подготовка идет по плану, со здоровьем у меня все в порядке, прошли три сбора, остался заключительный сбор в Сочи. Процентов на 80 я уже готов, осталось просто подойти в форме. Все ребята также готовы, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать надежды наших болельщиков, наших земляков. У нас высокая мотивация, потому что чемпионат проходит у нас дома", — заявил Садулаев.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем Европейских игр 2015 года. На чемпионате мира 2017 года Садулаев соревновался в весе до 97 кг и стал серебряным призером.