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Свен Ульрайх: Мы отлично ладим с Нойером
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Свен Ульрайх: Мы отлично ладим с Нойером 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Естественно, до перехода в „Баварию“ мне хотелось играть, но я знал, на что подписываюсь, потому относился к ситуации нормально. У меня появилась возможность расти на тренировках в новых условиях, работать с игроками мирового класса, каким является Ману, многому учиться на каждом занятии. Быть членом успешной команды всегда приятно, пускай даже на поле ты появляешься не слишком часто. Конечно, еще приятнее играть регулярно, показывая, чему ты научился. Да, ты часто думаешь: „Эй, я тоже хочу играть“, однако я понимал, на что иду, и никогда не сомневался в своем решении.
С Ману (Нойером) у нас все очень хорошо. Мы отлично ладили с моего первого дня в „Баварии“, вне поля у нас тоже прекрасные отношения. Полагаю, что и на тренировках мы остаемся друзьями. Обсуждаем вместе какие-то вещи. Если он замечает какие-то нестандартные моменты, в которых можно прибавить, или если я замечаю что-то подобное, мы об этом обязательно говорим. У меня с ним не было никаких проблем. Скажу больше: у меня никогда не было таких хороших отношений с другими вратарями, как в „Баварии“.
Да, сейчас ситуация совершенно иная. Я в этом сезоне первый номер и нахожусь в центре внимания. Я должен заботиться о том, чтобы команда выступала успешно, и стараюсь вносить свой небольшой вклад в общие достижения. Нужно поменять точку зрения, когда больше не считаешься вторым вратарем, редко выходящим на поле. Думаю, у меня это получилось хорошо, я рад, что приложил руку к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов и к хорошему выступлению в бундеслиге, а также в Кубке Германии, где мы уже дошли до полуфинала», — цитирует Ульрайха официальный сайт УЕФА.
Напомним, из-за травмы Нойера Ульрайх провел большую часть матчей сезона в воротах «Баварии».
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