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Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать
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Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал проход своей команды в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче немцы сыграли в безголевую ничью с испанской «Севильей» и по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.
"Мы не позволили себе волноваться и нервничать, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — У «Севильи» были хорошие моменты, но иногда вам просто нужно сохранить свои ворота «сухими». Это то, что я сказал игрокам, и этого было достаточно".
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