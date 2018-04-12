Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать 

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал проход своей команды в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче немцы сыграли в безголевую ничью с испанской «Севильей» и по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.
"Мы не позволили себе волноваться и нервничать, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — У «Севильи» были хорошие моменты, но иногда вам просто нужно сохранить свои ворота «сухими». Это то, что я сказал игрокам, и этого было достаточно".