Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал проход своей команды в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче немцы сыграли в безголевую ничью с испанской «Севильей» и по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.