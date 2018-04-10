8 новых звёзд для СКА. Кто может заменить Ковальчука

Питерский клуб должен наделать шуму в это межсезонье.

Илья Ковальчук уже попрощался со СКА, вскоре это может сделать и ряд других игроков. Уйдёт Патрик Торесен , наверняка сменит клуб Вадим Шипачёв . Контракты заканчиваются у 18 хоккеистов основного состава, и лето для «армейцев» с Невы обещает быть насыщенным. СКА пока молчит, не объявляя о продлении контрактов. Новым главным тренером будет назначен Илья Воробьёв , очевидно, активность СКА повысится, когда он вступит в должность. «Армейцам» нужен глоток свежего воздуха, и режим поиска новых игроков уже включён. Кто те люди, которые могут стать любимцами питерской публики в новом сезоне?

Прошлой весной СКА уже подготовил почву для перехода Якупова, выменяв права на него из ЦСКА. И сделал ему контрактное предложение, но Наиль тогда договорился с «Колорадо». В Денвере чудесного преображения первого номера драфта НХЛ не случилось — россиянин неплохо начал сезон, но затем всё вернулось на круги своя — он играл по 10 минут, не всегда попадал в состав и набрал всего 16 очков. Конечно, Якупов будет до последнего цепляться за НХЛ, но если заинтересованных клубов не найдётся, СКА вновь постарается вернуть его в Россию.

Капитан череповецкой команды, возможно, уже сыграл свой последний матч за «Северсталь». У него нет отбоя от предложений. СКА называется среди претендентов, и Кагарлицкий бы пригодился в Петербурге как никто другой. Если с центральной осью у СКА есть какая-то определённость (Коскиранта и Прохоркин на контрактах ещё год, Дацюк, вероятно, тоже останется), то с крайними нападающими дело обстоит хуже. Могут уйти Плотников, Широков, Карпов. Не будет Торесена. Кагарлицкий весь год бился в дверь национальной команды, но не играл даже на Евротуре. А между тем он — четвёртый бомбардир КХЛ среди россиян, и в плей-офф тащил на себе «Северсталь», забивая чуть ли не в каждом матче со СКА. В следующем году может начать забивать уже за СКА.

24-летний уроженец Магнитогорска ещё три года назад играл в ВХЛ, а теперь охоту на него ведут многие ведущие клубы. В этом году совершил настоящий прорыв, став лучшим бомбардиром хабаровчан, и в три раза улучшил свой личный бомбардирский рекорд. Плей-офф Бывальцев провалил, но это не сделало его менее лакомым кусочком. По последней информации, именно СКА является фаворитом в борьбе за талантливого центра. Из Петербурга будет легче скакнуть и в сборную. Пока судьба Алексея решается, он дебютировал за олимпийскую команду на матчах Еврочелленджа.

Хохлачёв, переехав из Америки в СКА, не смог закрепиться в полном звёзд составе и большей частью наблюдал за хоккеем с трибун, сыграв только 25 матчей в «регулярке». Летом его ожидаемо отпустили в родной «Спартак», где Александр раскрылся как настоящий лидер. Он стал шестым бомбардиром КХЛ, набрав солидные 50 очков. Его контракт заканчивается, а в СКА летом не отрицали, что могут вернуть нападающего. Сейчас момент будет более подходящим — Питеру нужны новые герои.

Капитан «Барыса» весь сезон был недоволен тем, что происходит в клубе и не принимал предложений о новом контракте. После сезона обе стороны выступили с резкой критикой друг друга — главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев назвал Доуса не командным игроком, который не выкладывается на 100%. Найджел прошёлся по руководству клуба, вспомнил, как «Барыс» отказался от его давнего друга Дастина Бойда , и стало окончательно ясно, что игрок уедет из Казахстана. Теперь лучший снайпер этого сезона будет искать новую работу. Главным критерием он назвал возможность бороться за кубок Гагарина. В СКА у него такой шанс будет.

Информация о том, что молодая звёздочка из Омска склоняется к переходу в СКА, появилась перед Олимпиадой. Сам Михеев, конечно, все слухи отрицал — «Авангард» в то время бился за плей-офф. Если СКА действительно достиг договорённости по переходу, то, по нашей информации, Олег Знарок к этому не причастен, потому что сам пока не определился со своим будущим.

Контракт Михеева рассчитан до конца следующего сезона, но у «Авангарда» и СКА есть долгая и плодотворная история сотрудничества. Когда-то в Питер из Омска проследовал Сергей Широков в обмен на Антона Бурдасова , ещё раньше — права на Хохлачёва и Ткачёва. Этот вариант отметать нельзя.

Слепышев был лидером российской «молодёжки» в 2014 году, после чего провёл один полноценный сезон в основе «Салавата Юлаева» и отправился покорять НХЛ. В «Эдмонтоне» он не имел постоянных партнёров, играл то с Макдэвидом, а то в четвёртом звене. Где-то на нём могло сказаться это подвешенное состояние, где-то — травмы, но в итоге лучший результат Антона — 12 очков в 50 матчах. Хоккеист уже попрощался с Северной Америкой. Права на Антона принадлежат «Салавату», но по нашей информации, в Уфе он играть не будет. Его уже сватают в ЦСКА, но найдутся и другие желающие. Перебить предложение московских «армейцев» может не так много клубов, и сейчас СКА стал бы для Слепышева более подходящим вариантом. Слишком уж у ЦСКА длинная «лавка».

Такой переход видится маловероятным, но прошлым летом слухи ходили. Голышев связан контрактными обязательствами, да и вообще всю сознательную жизнь провёл в «Автомобилисте». Клубу, который нацелился потеснить других грандов Востока, нет резона отпускать игроков. Кроме того, Голышева стали преследовать травмы — в этом сезоне он провёл только 40 матчей, да и былая результативность, которой все восхищались два года назад, пошла на спад. Насколько он сейчас интересен СКА — тоже вопрос.