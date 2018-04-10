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Великобритания готова сотрудничать с Россией для обеспечения безопасности ЧМ-2018
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Великобритания готова сотрудничать с Россией для обеспечения безопасности ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Глава подразделения футбольной полиции, заместитель главного констебля Британии Марк Робертс заявил, что Британия готова продолжать сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить безопасность людей в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в этом году.
— Мы готовы продолжать работу с российской полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение турнира, — сказал Марк Робертс.
Он добавил, что британская сторона продолжит предлагать поддержку и советы по работе с фанатами, которые прибывают в Россию на Чемпионат мира из Великобритании, передает РИА Новости.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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