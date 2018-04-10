Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ»

По данным источника, хавбек недоволен количеством игровой практики и может покинуть «Олд Траффорд» этим летом.

Неймар может перейти в «МЮ» в обмен на Марсьяля и Погба

Отмечается, что на игрока претендуют «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам отметил, что Марсьялю следует сменить клубную прописку, если он хочет чаще появляться на поле.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.