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Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ»
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Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ» 

Советский спорт 29 минут назад
По данным источника, хавбек недоволен количеством игровой практики и может покинуть «Олд Траффорд» этим летом.
Неймар может перейти в «МЮ» в обмен на Марсьяля и Погба
Отмечается, что на игрока претендуют «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам отметил, что Марсьялю следует сменить клубную прописку, если он хочет чаще появляться на поле.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.
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