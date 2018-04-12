«ПСЖ» начал переговоры с Погба

Руководство «ПСЖ» начало переговоры с полузащитником « Манчестер Юнайтед Полем Погба . Парижский клуб контактировал с представителями французского хавбека по поводу возможного трансфера предстоящим летом, сообщает Paris United.

Отмечается, что боссы «ПСЖ» недовольны выступлением команды в Лиге чемпионов и намерены усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять Поля и форварда Антони Марсьяля на нападающего парижан Неймара.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 21 матче.