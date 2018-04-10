Матич: «Погба должен стать лидером „Манчестер Юнайтед“

"Погба с его личностными качествами должен стать лидером «Манчестер Юнайтед». Он должен взять на себя ответственность.

Люди всегда многого ждут от футболистов, которые выступают за «Манчестер Юнайтед», это нормально. Но Погба ещё молод и способен совершенствоваться. В дерби с «Манчестер Сити» Поль проявил характер. Было видно, как в последние десять минут он сражался ради команды.

Не забывайте, что в этом сезоне Погба пропустил три месяца из-за травмы. После такого непросто вернуться", — сказал Матич в интервью клубному каналу «Манчестер Юнайтед».