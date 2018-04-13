МИД России учредил Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности

Министерство иностранных дел России объявило о создании Национальной Ассоциации международной информационной безопасности, деятельность которой должна противостоять «угрозам в информационном пространстве». Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В условиях нарастания угроз в информационном пространстве гражданское общество продолжает искать наиболее эффективные способы борьбы с этими вызовами, используя различные формы объединения усилий профессионалов. Негосударственный сектор готов внести свой вклад в обеспечение международной информационной безопасности, сделать информационное пространство по-настоящему безопасной средой", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, то Ассоциация будет взаимодействовать с аналогичными структурами из других стран. Также, по идее чиновников, данные от Ассоциации будут распространяться среди государственных органов и граждан России.

Возглавил Ассоциацию директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова Владислав Шерстюк.

Ранее сообщалось, что Лондон не ответил на предложение Москвы о консультациях по информационной безопасности.