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МИД России учредил Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности
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МИД России учредил Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности 

Газета.Ru 1 час назад
Министерство иностранных дел России объявило о создании Национальной Ассоциации международной информационной безопасности, деятельность которой должна противостоять «угрозам в информационном пространстве». Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В условиях нарастания угроз в информационном пространстве гражданское общество продолжает искать наиболее эффективные способы борьбы с этими вызовами, используя различные формы объединения усилий профессионалов. Негосударственный сектор готов внести свой вклад в обеспечение международной информационной безопасности, сделать информационное пространство по-настоящему безопасной средой", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Сообщается, что среди ее учредителей — МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, Дипломатическая академия МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт современных проблем безопасности (дочерняя структура ГМК «Норильский никель»), редакция журнала «Международная жизнь».
Отмечается, то Ассоциация будет взаимодействовать с аналогичными структурами из других стран. Также, по идее чиновников, данные от Ассоциации будут распространяться среди государственных органов и граждан России.
Возглавил Ассоциацию директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова Владислав Шерстюк.
Ранее сообщалось, что Лондон не ответил на предложение Москвы о консультациях по информационной безопасности.
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