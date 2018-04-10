Национальная ассоциация международной информационной безопасности создана в России

"Мы понимаем, что вопросы кибербезопасности, информационной безопасности не имеют никаких границ, они тяжело регулируются, и в связи с цифровизацией они несут очень большую угрозу и беду. Если это будет неуправляемые процесс, то любой хакер или любое государство сможет под видом каких-то лиц нанести серьезный ущерб экономике, производственным процессам, и это все может вызвать коллапс. Поэтому было решено объединить усилия государства, бизнеса и науки для решения задач в области безопасности", — сказал журналистам вице-президент «Норникеля», член президиума ассоциации Владислав Гасумянов

Он добавил, что важно прописать общие «правила игры» в цифровой сфере на международном уровне. «Дальше в рамках ассоциации будут создаваться экспертные группы в разных областях: теоретические изыскания, международная деятельность, технологии, бизнес. Вот эти группы и будут вырабатывать методологию реализации этой работы. Мы должны сформулировать такую позицию, чтобы на международной уровне договориться о кодексе поведения», — считает Гасумянов.

В свою очередь, заместитель секретаря Совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета НАМИБ Олег Храмов отметил, что ассоциация поможет консолидировать лучшие умы в области цифровизации. «Есть проблемы международного правового регулирования в существовании государств в условиях цифрового развития. Каждый отстаивает свою точку зрения. Главную точку зрения навязывают представители тех стран, где стоят основные серверы. Но государства должны разговаривать, и наша ассоциация станет достойным партнером, а иногда и оппонентом в переговорном процессе», — заключил Храмов.