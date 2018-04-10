Лэмпард: «Ливерпуль» будет бояться возможного вылета от «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Будьте уверены, игроки «Ливерпуля» будут бояться, что возможный вылет от «Манчестер Сити» им будут припоминать годами. После победы со счетом 3:0 они явные фавориты на выход в полуфинал. Однако, если «Сити» забьет пару голов в начале, то перспектива вылета заберется в головы игроков «Ливерпуля», — приводит слова спортсмена Evening Standard.

Лэмпард также отметил, что «Ливерпуль» будет защищаться на протяжении всего матча.

"Ответный матч может свестись к проверке на крутость. «Манчестер Сити» должен показать ее, стараясь забить много голов, а «Ливерпуль» — защищаясь 90 минут против лучшей команды Англии этого года", — добавил он.

Ранее «Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Англии.