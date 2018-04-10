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Роналдиньо — о Месси: «Горжусь, что первый гол этот монстр забил с моей передачи»
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Роналдиньо — о Месси: «Горжусь, что первый гол этот монстр забил с моей передачи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо поделился воспоминаниями о совместной игре с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси. Роналдиньо играл за «Барсу» с 2003 по 2008 год. Дебют Месси за «Барселону» в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года.
”Когда я перешел в «Барселону», все уже без умолку твердили о пареньке, который выделялся в юношеской команде. Мы могли смотреть матчи юношей, пока ждали начала своих матчей. Он играл в них, и уже в самом юном возрасте было видно, что у него огромный потенциал. Мне приятно думать, что путь одного из величайших футболистов в истории начался при моем участии. Я могу с гордостью говорить, что свой первый гол этот монстр забил с моей передачи!” — сказал Роналдиньо в интервью пресс-службе УЕФА.
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