Ансамбль «Домисоль» стал призером первого этапа фестиваля «Звезда спасения»

Ансамбль «Домисоль» стал призером первого этапа фестиваля «Звезда спасения», посвященного вопросам безопасности. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве.

В мероприятии в этом году приняли участие более 800 человек. Члены жюри на протяжении недели изучали конкурсные материалы на тему «Год культуры безопасности». Работы представлены в четырех номинациях: художественное, литературное, музыкально-исполнительское и сценическое творчество.

Третье место со своим вокальным номером занял ансамбль «Домисоль» Дворца культуры городского округа Щербинка. Коллектив получил статус призера за исполнение песни «Командиры».

В дальнейшем ребятам предстоит подготовить свой номер для участия во всероссийском этапе.