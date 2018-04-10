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Ансамбль «Домисоль» стал призером первого этапа фестиваля «Звезда спасения»
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Ансамбль «Домисоль» стал призером первого этапа фестиваля «Звезда спасения» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: пресс-служба МЧС про ТиНАО
Ансамбль «Домисоль» стал призером первого этапа фестиваля «Звезда спасения», посвященного вопросам безопасности. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве.
В мероприятии в этом году приняли участие более 800 человек. Члены жюри на протяжении недели изучали конкурсные материалы на тему «Год культуры безопасности». Работы представлены в четырех номинациях: художественное, литературное, музыкально-исполнительское и сценическое творчество.
Третье место со своим вокальным номером занял ансамбль «Домисоль» Дворца культуры городского округа Щербинка. Коллектив получил статус призера за исполнение песни «Командиры».
В дальнейшем ребятам предстоит подготовить свой номер для участия во всероссийском этапе.
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