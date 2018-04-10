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Новые направления проекта «Московское долголетие» откроют для пенсионеров Якиманки
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Новые направления проекта «Московское долголетие» откроют для пенсионеров Якиманки 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках проекта «Московское долголетие» сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка», откроют новые направления для пенсионеров. Об этом стало известно 10 апреля.
— Набираем на уроки по шахматам. Очень много мужчин хотят заниматься этим видом спорта. Другое направление — бальные танцы. Каждая группа формируется по 20 человек, — рассказала организатор культурных мероприятий Лариса Чорная.
Она добавила, что уже сформирована группа для изучения английского языка. Занятия проходят по адресу: 1-й Кадашевский переулок, дом 3 строение 1, в школе №1799. Много человек ходит на зумбу — тренировку на основе движений из латиноамериканских танцев. Изначально группа занималась в здании ТСЦО, но так как набралось большое количество людей, а пространства для выполнения упражнений нужно много, тренировки теперь проходят по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27.
Записаться на заинтересовавшее направление можно по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9. Граждан принимают в кабинете №6. Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (495) 959-54-04 и 8 (495) 959-41-14.
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