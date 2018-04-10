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Обамеянг рассказал о своем отношении к критике в адрес Венгера
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Обамеянг рассказал о своем отношении к критике в адрес Венгера 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что он не всегда воспринимает критику в адрес главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
"Критика Венгера это сложный вопрос. Порой мне кажется, что она не всегда справедлива. В последних матчах наша игра улучшилась и надеюсь, что фанаты видят это.
Что касается о конкуренции с Ляказеттом, то надеюсь, у нас будет возможность сыграть вместе. Едва я перешел в «Арсенал», то сразу сказал, что хотел бы выходить на поле с ним в дуэте. Впереди мы дополняем друг друга", — цитирует Обамеянга Sky Sports.
Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе, провел за клуб 8 матчей и забил 6 голов.
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