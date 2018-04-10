Кирилл Марченко: «В Челябинске надо прибавлять и исключать ошибки»

Нападающий «Мамонтов Югры» Кирилл Марченко — о подготовке к юниорскому чемпионату мира в России.

— Каково выступить на домашнем чемпионате мира?

— Для начала надо попасть в состав. Будем играть дома, поэтому болельщики помогут. Все соперники сильные, и надо на каждый матч выходить, как на последний.

— С кем выходите в звене?

— С Дорофеевым и Морозовым — партнеры хорошие. В нашей тройке хорошая сыгранность, поэтому получается. Забиваем время от времени.

— Как подготовка?

— Первые дни были восстановительными. Форму уравнивали, кто-то был под нагрузкой, кто-то восстанавливался после плей-офф. На второй неделе четыре дня нас нагружали, потом был выходной, и прошли две выставочные игры.

— Как игры?

— Впечатление хорошее, но недели две не было матчей.

— Пришли в тонус?

— Да, получили игровую практику. По приезду в Челябинск надо добавлять и исключать мелкие ошибки.

Напомним, что чемпионат мира-2018 U18 пройдет 19-29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.