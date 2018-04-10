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Мужчины обрадуются: Grid Girls, вероятно, всё еще будут на некоторых Гран-при F1
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Мужчины обрадуются: Grid Girls, вероятно, всё еще будут на некоторых Гран-при F1 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В этом сезоне руководство Формулы-1 положило конец присутствию девушек с табличками в руках на стартовой решётке. Впрочем, всё ещё может вернуться. На часть Гран-при.
Согласно Motorsport.com, в этом году на нескольких этапах ценители «королевы автоспорта» смогут по-прежнему любоваться симпатичными девушками модельной внешности на стартовой «поляне». Среди таких раундов будет Гран-при Монако, организаторы которого контролируют не желают отказываться от традиций. Однако Монако, вполне вероятно, не единственным. Гран-при в этом списке окажется. Устроители этапов «Больших Призов» в Сингапуре и России также пытаются пролоббировать свои интересы руководство.
«Это правда, что русские девушки абсолютно прекрасны, и если их не будет на стартовой решётке, то пострадает телевизионная картинка, — сказала промоутер этапа в России Сергей Воробьёв Motorsport.com. — Мы явно не против грид-кидс. У нас много вариантов, и мы находимся в процессе поиска. Для аудитории это горячая тема и проблема для наших спонсоров».
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