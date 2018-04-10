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Антон Малышев: «Разговоров о Свечникове и Хованове — минимум»
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Антон Малышев: «Разговоров о Свечникове и Хованове — минимум» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник юниорской сборной России Антон Малышев в беседе с журналистами рассказал об атмосфере в команде и подготовке к домашнему чемпионату мира.
— В «Локомотиве» нас есть, кому заменить, а здесь мы — на лидирующих ролях, поэтому в клубе нас отпустили, — сказал Малышев.
— Ждете Свечникова и Хованова?
— Разговоров о возможном приезде Свечникова и Хованове — минимум, потому что мы собираемся играть за счет этого коллектива. Они — сильные парни, не приедут, будем выступать без них.
— На ЮЧМ не брали золото 11 лет.
— Конечно, обязательно едем только выигрывать. Максимально готовимся, настраиваемся, сплачиваем коллектив.
— По манере игры вы напоминаете Вячеслава Войнова.
— Никогда не сравнивал себя ни с кем. Старался от каждого хорошего игрока брать положительные качества и развиваться их.
Напомним, что чемпионат мира-2018 U18 пройдет 19-29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
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