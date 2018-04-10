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Атлеты из Троицка выступили на Первенстве Москвы по самбо
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Атлеты из Троицка выступили на Первенстве Москвы по самбо 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Атлеты из городского округа Троицк 8 апреля выступили на Первенстве Москвы по самбо. Турнир прошел среди юношей и девушек 2004 и 2005 годов рождения.
— В этом году от городского округа на состязаниях выступили наши юные спортсменки Александра Щикота и Анастасия Бугрова. Девушки были отлично подготовлены. Однако удача улыбнулась лишь одной из самбисток. Согласно итоговому протоколу, Александра Щикота смогла завоевать первое место, теперь девушка выступит на Первенстве России, — прокомментировали сотрудники Детско-юношеской школы №2 в Троицке.
Они добавили, что Анастасия Бугрова заняла третье место.
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