Атлеты из Троицка выступили на Первенстве Москвы по самбо

Фото: архив Атлеты из городского округа Троицк 8 апреля выступили на Первенстве Москвы по самбо. Турнир прошел среди юношей и девушек 2004 и 2005 годов рождения. — В этом году от городского округа на состязаниях выступили наши юные спортсменки Александра Щикота и Анастасия Бугрова . Девушки были отлично подготовлены. Однако удача улыбнулась лишь одной из самбисток. Согласно итоговому протоколу, Александра Щикота смогла завоевать первое место, теперь девушка выступит на Первенстве России, — прокомментировали сотрудники Детско-юношеской школы №2 в Троицке. Они добавили, что Анастасия Бугрова заняла третье место.