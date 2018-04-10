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Футболист из Кокошкино принял участие в турнире имени Эдуарда Стрельцова
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Футболист из Кокошкино принял участие в турнире имени Эдуарда Стрельцова 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Юный футболист Егор Кирьянов из поселения Кокошкино в составе сборной «НовоМосква» 8 апреля принял участие в турнире памяти советского нападающего Эдуарда Стрельцова.
— В этот день, к сожалению, не приехало несколько ведущих игроков, и мы во всех матчах уступили соперникам. Нам не удалось выйти из группы. Всего было три игры. Несмотря на поражения, ребята получили большой опыт, — рассказал генеральный директор сообщества «Я — футбол» Василий Хрипливый.
Он добавил, что соревнование прошло среди ребят 2007-2008 годов рождения.
Турнир состоялся на территории города Апрелевка.
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