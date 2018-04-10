«Рома» — «Барселона». Видеопрогноз Александра Григоряна

Главный тренер команды «Луч-Энергия» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян записал видео с прогнозом на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Эксперт предполагает, что команды обменяются голами и сыграют вничью.

Ответный матч Лиги чемпионов. «Рома» принимает «Барселону». Будет попытка реабилитироваться за результат, но, конечно же, шансов у «Ромы» в этом матче пройти нет никаких, даже теоретических. «Барселона» преимущество в три мяча не упустит.

В этом прогнозе не буду лить воду, потому что все прекрасно знают возможности как «Ромы», так и «Барселоны». Скажу лишь одно, что при Вальверде «Барселона» впервые за много лет перешла на схему 4-4-2. Этой схемы не знают даже школы и группы подготовки «Барселоны», играющие десятилетиями в 4-3-3. Но при Вальверде процент владения мячом уменьшился до «рекордно» низкой отметки.

Тем не менее «Барселона» как никогда сильна и этому есть объяснение. Тренеру удалось усовершенствовать, улучшить качество оборонительных командных действий. При таком высоком потенциале в атаке «Барселона» становится неуязвима вообще.

Я даже не думаю, что «Рома» достигнет положительного результата в счете. Скорее всего, поставлю на результативную ничью в этом матче.