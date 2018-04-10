Ещё
«Рома» — «Барселона». Видеопрогноз Александра Григоряна
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» — «Барселона». Видеопрогноз Александра Григоряна 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер команды «Луч-Энергия» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян записал видео с прогнозом на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Эксперт предполагает, что команды обменяются голами и сыграют вничью.
Ответный матч Лиги чемпионов. «Рома» принимает «Барселону». Будет попытка реабилитироваться за результат, но, конечно же, шансов у «Ромы» в этом матче пройти нет никаких, даже теоретических. «Барселона» преимущество в три мяча не упустит.
В этом прогнозе не буду лить воду, потому что все прекрасно знают возможности как «Ромы», так и «Барселоны». Скажу лишь одно, что при Вальверде «Барселона» впервые за много лет перешла на схему 4-4-2. Этой схемы не знают даже школы и группы подготовки «Барселоны», играющие десятилетиями в 4-3-3. Но при Вальверде процент владения мячом уменьшился до «рекордно» низкой отметки.
Тем не менее «Барселона» как никогда сильна и этому есть объяснение. Тренеру удалось усовершенствовать, улучшить качество оборонительных командных действий. При таком высоком потенциале в атаке «Барселона» становится неуязвима вообще.
Я даже не думаю, что «Рома» достигнет положительного результата в счете. Скорее всего, поставлю на результативную ничью в этом матче.
SovSport.Ru: последние новости
Восставшие из пепла. Лучшие камбэки еврокубков «Рома» — «Барселона». Видеопрогноз Константина Генича Что объединяет Нобоа и Промеса? 5 лучших игроков 25-го тура РФПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Назван кандидат на замену Знарка
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение