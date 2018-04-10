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Президент «Реала»: «Роналду является наследником Ди Стефано»
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Президент «Реала»: «Роналду является наследником Ди Стефано» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент «Реала» Флорентино Перес доволен выступлением нападающего Криштиану Роналду. Функционер сравнил португальца с легендарным форвардом мадридцев Альфредо Ди Стефано. Испанец, аргентинского происхождения играл в «Реале» с 1953 по 1964 год и в 282 матчах забил 216 голов.
«Он великий наследник Ди Стефано и отражает ценности Мадрида. Роналду — наш самый лучший бомбардир, и является олицетворением нашего клуба: работа, жертвенность, профессионализм, амбиции. Сегодня Роналду является символом Мадрида», — цитирует Переса Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне 33-летний Роналду принял участие в 37 официальных матчах за «Реал» и забил 40 голов.
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