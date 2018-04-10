Подтопление произошло у ж/д станции «Долгопрудная» в Подмосковье

Видео с подтоплением у железнодорожной станции «Долгопрудная» в Подмосковье появилось в Сети, людям приходится перепрыгивать огромные лужи по доскам.

В группе «Типичный Долгопрудный» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи выложили видео, на котором показана железнодорожная станция «Долгопрудная», которая в скором времени может уйти под воду из-за подтопления.

Пассажиры и обычные прохожие пытаются обойти огромные лужи, превращающиеся в пруд, по наваленным доскам или по выглядывающим сухим островкам земли.

Рядом со станцией проводят ремонтные работы. Автор видео предположил, что подтопление произошло из-за прорыва какой-нибудь трубы.

В комментариях под видео некоторые пользователи пишут, что подобное происходит уже не в первый раз.