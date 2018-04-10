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Погребняк: дело против «Динамо» еще не закончено
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Погребняк: дело против «Динамо» еще не закончено 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) признать расторжение контракта «Динамо» с нападающим незаконным и обязать клуб выплатить компенсацию футболисту в полном объеме. Слова спортсмена приводит "Чемпионат.com".
"Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке", — сказал Погребняк.
Футболист также напомнил о том, что вскоре состоится игра между «Тосно» и «Динамо».
"Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык всё доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра", — подчеркнул спортсмен.
Ранее в российском футбольном союзе (РФС) рассказали о том как прошли дебаты между московским «Динамо» и Погребняком.
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