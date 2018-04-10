США отказали в визах борцам, но без проблем выдали их пятиборцам

В конце марта в мире борьбы произошел громкий скандал — США отказались выдавать визы спортсменам сборной России, собиравися на этап Кубка мира в Айова-Сити. В марте посольство США в Москве отказало спортсменам в проведении собеседований для выдачи виз. По информации life.ru, в это же время российские пятиборцы во главе с олимпийским чемпионом Александром Лесуном без проблем получили визы для поездки в США на этап Кубка мира. При этом Гульназ Губайдуллина стала его победительницей. — Думаю, что в нашем случае у американских властей просто не поднялась рука на то, чтобы не пускать нас в страну, — сказал президент ФСПР Вячеслав Аминов . — Что касается нелицеприятного инцидента с российским борцами, то я возмущен. Нет слов! В очередной раз политика вмешалась в спорт. — Что вы имеете в виду под «не поднялась рука»? — У Федерации современного пятиборья России прекрасные контакты с Международным союзом современного пятиборья (UIPM), с его президентом Клаусом Шорманом. Олимпийский чемпион 2000 года Дмитрий Сватковский является руководителем Европейской организации пятиборья. Поэтому у нас проблем во взаимоотношениях с зарубежными организациями нет, даже по острому сейчас вопросу допинга. Мы делали специальный запрос в UIPM. Нам пришел ответ, что российские пятиборцы в применении допинга не подозреваются. Словом, Международный союз современного пятиборья очень четко и целенаправленно проводит линию: спорт вне политики. Жаль, что некоторые коллеги не понимают важности этого принципа.