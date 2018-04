Зибанежад выступит на чемпионате мира

Нападающий Мика Зибанежад выступит за сборную Швеции на чемпионате мира-2018, сообщает Твиттер «Нью-Йорк Рейнджерс». Это будет первое мировое первенство в карьере 24-летнего хоккеиста. Ранее он выступал лишь на юношеских и молодежных ЧМ.

#NYR @MikaZibanejad will play for 🇸🇪 at the World Championships pic.twitter.com/XhimsNKr4p

— New York Rangers (@NYRangers) 10 апреля 2018 г.