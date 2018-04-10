«Я выбираю спорт»: в Тимирязевке стартовала спартакиада 

В игровом зале спортивного комплекса Тимирязевской академии состоялось торжественное открытие VIII Спартакиады «Здоровье». В состязаниях примет участие профессорско-преподавательский состав, а также покажут свои умения другие сотрудники МСХА им. Тимирязева. Об этом рассказала представитель пресс-службы вуза Ирина Батуева. — Спартакиада приурочена к Всероссийской акции «Я выбираю спорт». В первый день прошли соревнования по дартсу, в ближайшее время спортсменам-любителям предстоит посостязаться в стрельбе и плавании, — поделилась Батуева. Она добавила, что праздничную атмосферу на церемонии открытия создало выступление ансамбля народного танца «Каблучок». (мю)