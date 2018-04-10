В Тюмени состоится Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию

11 апреля на скалодроме тюменского Легкоатлетического манежа состоится Чемпионат и Кубок России — 2018 по скалолазанию. Соревнования будут проходить в трех разных дисциплинах: «скорость», «трудность» и «боулдеринг».

На соревнования съедутся 300 спортсменов из 33 регионов России. Кроме того, в Тюмень приедут сильнейшие спортсмены, члены сборной России, среди них есть и мировые лидеры в каждой из дисциплин: действующий чемпион России в дисциплине «боулдеринг» Виктория Мешкова из Екатеринбурга, сильнейший скалолаз России в дисциплине «трудность» Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга, а также обладатель Кубка мира Владислав Деулин из города Екатеринбург.

Большой скалолазный марафон начнется с квалификации у мужчин и женщин в дисциплине «боулдеринг». Следующий день соревнований будет посвящен дисциплине «трудность». А уже 14 апреля пройдут отборочные соревнования в дисциплине «скорость».

Чемпионов России и призеров в дисциплине «трудность» определят в последний день соревнований.

Использовано фото с сайта travel.tochka.net.