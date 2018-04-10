Ещё
В Тюмени состоится Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени состоится Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
11 апреля на скалодроме тюменского Легкоатлетического манежа состоится Чемпионат и Кубок России — 2018 по скалолазанию. Соревнования будут проходить в трех разных дисциплинах: «скорость», «трудность» и «боулдеринг».
На соревнования съедутся 300 спортсменов из 33 регионов России. Кроме того, в Тюмень приедут сильнейшие спортсмены, члены сборной России, среди них есть и мировые лидеры в каждой из дисциплин: действующий чемпион России в дисциплине «боулдеринг» Виктория Мешкова из Екатеринбурга, сильнейший скалолаз России в дисциплине «трудность» Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга, а также обладатель Кубка мира Владислав Деулин из города Екатеринбург.
Большой скалолазный марафон начнется с квалификации у мужчин и женщин в дисциплине «боулдеринг». Следующий день соревнований будет посвящен дисциплине «трудность». А уже 14 апреля пройдут отборочные соревнования в дисциплине «скорость».
Чемпионов России и призеров в дисциплине «трудность» определят в последний день соревнований.
Использовано фото с сайта travel.tochka.net.
Уральский меридиан: последние новости
В Росгвардии лучшие рыболовы трудятся в финансовом отделе Зауральские заключенные фанатеют от футбола Владимир Путин присвоил почетное звание челябинскому хирургу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Назван кандидат на замену Знарка
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение