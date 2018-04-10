Шпажист Чичев стал чемпионом России по фехтованию 

В Смоленске продолжается чемпионат России по фехтованию. В личном турнире шпажистов среди мужчин победил представитель Ленинградской области Владимир Чичев, одолевший в финале москвича Никиту Глазкова со счётом 11:10. Бронзовые медали завоевали петербуржец Георгий Бруев и Иван Лимарев из Московской области.
Фехтование. Чемпионат России. Смоленск Мужчины. Шпага. Личные соревнования
1. Владимир Чичев (Ленинградская область). 2. Никита Глазков (Москва). 3. Георгий Бруев (Санкт-Петербург). 3. Иван Лимарев (Московская область).