Трифоновское кладбище вновь открыли для захоронений

Трифоновское кладбище, на котором до последнего времени можно было хоронить лишь на свободные участки в родственные могилы, теперь открыто для всех видов захоронений. Соответствующее постановление, подписанное временно исполняющим полномочия городского головы Калуги Дмитрием Разумовским, было 10 апреля опубликовано на официальном сайте горуправы. Таким образом, теперь для всех видов захоронений открыты четыре калужских кладбища. Два из них, Трифоновское и Литвиновское, находятся в городской черте. Два других — в пригороде, деревнях Шопино и Большая Каменка.