КХЛ плевать на падение рубля! Наши клуба от курса валют не зависят

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, как отразится на контрактах хоккеистов в нашей лиге резкое падение рубля.

В любом серьезном деле важен один основополагающий принцип. Хочешь, чтоб тебя уважали? Уважай себя сам!

КХЛ, позиционируя себя, как международная лига, внесла вместе с тем в свое законодательство очень важную вещь — все договора в российских клубах независимо от того российский хоккеист их заключает или иностранец-легионер заключаются в рублях, официальной валюте на территории России.

Поэтому как бы не скакал курс валют, как бы не падал или, наоборот, поднимался наш российский рубль, руководителей клубов КХЛ это совершенно не волнует. В их контрактах с игроками прописаны четкие суммы в рублях. Их надлежит выплачивать во-время. Все остальное — «ваши ожидания и ваши проблемы».

Если говорить о конкретно сегодняшней ситуации. То апрельское падение рубля вообще никак не бьет по подавляющему большинству игроков КХЛ.

Чемпионат наш почти закончен. Осталось выявить чемпиона в финальной серии в битвах между ЦСКА и «Ак Барсом». А посему с игроками клубы за сезон уже фактически рассчитались.

Вот тем, кому зарплату задержали на несколько месяцев, безусловно будет обидно. И особенно — иностранцам. Но и они могут предъявить своему работодателю только нарушение закона в виде несвоевременных выплат. А не скачки на бирже.

На самом деле мы все это уже проходили в 2014 году, когда рубль также «полетел с горы». И что же в итоге? Российские клубы заняли жесткую позицию — платим в рублях, что должны, и точка! И игрокам деваться было некуда. Наши в основном пожали плечами — бывает. Легионеры пороптали вполголоса… Но в остатке осталось то, что никто из лиги из-за этого тогда не ушел.

Почему? А потому что и иностранцы понимают — такие контракты, как в КХЛ, им нигде в Европе не предложат. А в НХЛ, где валюта другая, ждут далеко не всех. И потом дензнаки в Европе и Северной Америке иные, но и налоги — тоже. Они гораздо выше, чем в России.

Поэтому иностранцы огорчились, конечно, что получат меньше, чем рассчитывали (в валюте своей страны), но продолжили выступать в КХЛ и честно отрабатывать свои контракты.

Кто-то этим недоволен? Нет, проблем — играй в Европе или штурмуй НХЛ. К нам силком никого не тащат. Но если приехал играть в КХЛ — будь добр соблюдать ее правила.

Могут ли российские клубы как-то индексировать зарплаты своим ведущим или хотя бы только звездным игрокам по уже действующим контрактам?

Возможно, кто-то где-то решит, что стоит обсудить и такие варианты. Однако, я сразу замечу, что с точки зрения законов КХЛ это будет незаконно.

Пересмотреть действующий контракт в сторону его увеличения можно. Но это должно быть официально зарегистрировано в лиге. А я напомню, что на сезон 2018/19 для всех клубов КХЛ установлен потолок зарплат в 850 миллионов рублей. Я подчеркиваю — именно рублей.

Да потолок пока «мягкий». Его при желании можно превысить. Жесткий обещают ввести только в сезоне 2020/21 — 900 миллионов рублей. Но и сейчас за каждый рубль сверх потолка, клуб должен уплатить еще и 20 копеек в лигу в виде штрафа. А это в итоге очень приличные суммы, которые в бюджете команд, отнюдь не предусмотрены. Поэтому клубы и на это не пойдут.

При каком курсе евро в российских профессиональных лигах резко сократится число легионеров?