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Эль-Хаддади обратился в CAS по вопросу о смене футбольного гражданства
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Эль-Хаддади обратился в CAS по вопросу о смене футбольного гражданства 

SPORT24.ru 1 час назад
Испанский нападающий марокканского происхождения Мунир Эль-Хаддади хочет сменить футбольное гражданство. Футболист, права на которого принадлежат «Барселоне», принял решение выступать за сборную Марокко, но комитет по статусу игроков ФИФА в марте этого года отклонил просьбу игрока о смене гражданства.
Все дело в том, что 22-летний нападающий провел 1 матч за сборную Испании. Футболист появился на поле в квалификации на ЧЕ-2016 с Македонией. Правила ФИФА гласят, что если игрок провел хоть один официальный матч, то выступать за другую сборную он не может.
В связи с отказом комитета по статусу игроков ФИФА, Эль-Хаддади и федерация футбола Марокко обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Заявители потребовали, чтобы решение было принято к середине мая, чтобы, в случае положительного решения, Мунир смог сыграть на чемпионате мира 2018 года в составе сборной Марокко.
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