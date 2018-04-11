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Обамеянг: «Стиль игры Тухеля похож на стиль Гвардиолы»
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Обамеянг: «Стиль игры Тухеля похож на стиль Гвардиолы» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался по поводу стиля игры, который прививает своим командам Томас Тухель.
"Тухель немного сумасшедший. Можно сказать, что его стиль игры похож на стиль Пепа Гвардиолы. В любом случае, это тот же дух. Тухелю очень нравится подолгу держать мяч, независимо от того, что происходит в атаке" — цитирует Обамеянга Tribalfootball.
Напомним, что габонский нападающий играл под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии». Теперь же экс-наставник «шмелей», вероятнее всего, возглавит ПСЖ.
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