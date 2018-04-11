Обамеянг: «Стиль игры Тухеля похож на стиль Гвардиолы»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался по поводу стиля игры, который прививает своим командам Томас Тухель

"Тухель немного сумасшедший. Можно сказать, что его стиль игры похож на стиль Пепа Гвардиолы. В любом случае, это тот же дух. Тухелю очень нравится подолгу держать мяч, независимо от того, что происходит в атаке" — цитирует Обамеянга Tribalfootball.

Напомним, что габонский нападающий играл под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии». Теперь же экс-наставник «шмелей», вероятнее всего, возглавит ПСЖ.