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Обамеянг: «Тухель по стилю похож на Гвардиолу»
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Обамеянг: «Тухель по стилю похож на Гвардиолу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о Томасе Тухеле, с которым работал в дортмундской «Боруссии».
”Он один из лучших тренеров, с кем я работал. Его талант нельзя отрицать. Он может быть очень хорош в «ПСЖ». Если он пойдет туда, надо будет посмотреть, как он справится с управлением коллективом. Думаю, это самая тяжелая часть работы в большом клубе.
Он немного безумный, вроде меня. Можно сказать, что по стилю он похож на Гвардиолу. У их футбола одинаковый дух. Он любит, чтобы команда держала мяч и двигала его вперед, несмотря ни на что", — цитирует Обамеянга Goal.
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