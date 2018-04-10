Обамеянг: «Тухель по стилю похож на Гвардиолу»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о Томасе Тухеле, с которым работал в дортмундской «Боруссии».

”Он один из лучших тренеров, с кем я работал. Его талант нельзя отрицать. Он может быть очень хорош в «ПСЖ». Если он пойдет туда, надо будет посмотреть, как он справится с управлением коллективом. Думаю, это самая тяжелая часть работы в большом клубе.

Он немного безумный, вроде меня. Можно сказать, что по стилю он похож на Гвардиолу. У их футбола одинаковый дух. Он любит, чтобы команда держала мяч и двигала его вперед, несмотря ни на что", — цитирует Обамеянга Goal.