Источник: Погба хочет перебраться в «ПСЖ»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе в «ПСЖ», утверждает портал Paris United. Сообщается, что английский клуб готов отпустить 25-летнего француза за разумную сумму. В свою очередь руководство «ПСЖ» обсуждало возможный трансфер Погба, но пока не приняло окончательного решения.

По данным издания, желание Погба перебраться в Париж объясняется его дружбой с бразильским нападающим Неймаром. Кроме того, Погба уже обсуждал возможный переход и с другими игроками «ПСЖ».

Добавим, что прошлым летом портал Paris United был одним из первых, кто сообщил о переходах Кильяна Мбаппе и Неймара в «ПСЖ».