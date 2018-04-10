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Источник: Погба хочет перебраться в «ПСЖ»
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Источник: Погба хочет перебраться в «ПСЖ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе в «ПСЖ», утверждает портал Paris United. Сообщается, что английский клуб готов отпустить 25-летнего француза за разумную сумму. В свою очередь руководство «ПСЖ» обсуждало возможный трансфер Погба, но пока не приняло окончательного решения.
По данным издания, желание Погба перебраться в Париж объясняется его дружбой с бразильским нападающим Неймаром. Кроме того, Погба уже обсуждал возможный переход и с другими игроками «ПСЖ».
Добавим, что прошлым летом портал Paris United был одним из первых, кто сообщил о переходах Кильяна Мбаппе и Неймара в «ПСЖ».
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