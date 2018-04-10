В Волгограде ищут мошенников, похитивших 300 000 рублей

Полиция Волгограда разыскивает мошенников, которые убедили женщину снять 300 000 рублей в банке и отдать им для обмена на купюры нового образца. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, 9 апреля в полицию с заявлением обратилась 69-летняя жительница Красноармейского района. Она рассказала правоохранителям, что на улице к ней подошли две женщины и мужчина и стали рассказывать, что всем гражданам необходимо поменять старые деньги на новые в связи с денежной реформой. Они убедили пенсионерку пройти с ними в банк, где она сняла все свои сбережения и отдала им. Пообещав скоро вернуть деньги новыми купюрами, преступники скрылись. В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых. Оперативниками была изъята видеозапись, на которой изображен один из них.