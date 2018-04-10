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В Волгограде ищут мошенников, похитивших 300 000 рублей
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В Волгограде ищут мошенников, похитивших 300 000 рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция Волгограда разыскивает мошенников, которые убедили женщину снять 300 000 рублей в банке и отдать им для обмена на купюры нового образца. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, 9 апреля в полицию с заявлением обратилась 69-летняя жительница Красноармейского района. Она рассказала правоохранителям, что на улице к ней подошли две женщины и мужчина и стали рассказывать, что всем гражданам необходимо поменять старые деньги на новые в связи с денежной реформой. Они убедили пенсионерку пройти с ними в банк, где она сняла все свои сбережения и отдала им. Пообещав скоро вернуть деньги новыми купюрами, преступники скрылись. В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых. Оперативниками была изъята видеозапись, на которой изображен один из них.
Мужчина имеет славянскую внешность и среднее телосложение, на вид ему 30-35 лет. В день преступления был одет в синюю куртку с белой надписью на воротнике, темно-синие джинсы и черные туфли. Его рост составляет около 180 сантиметров. Одна из аферисток имеет славянскую внешность, рост 170 сантиметров и светлые волосы. На вид ей 25-30 лет. Была одета в коричневую куртку. Еще одна женщина, участвовавшая в преступлении, была одета в черную куртку. Все, что о ней известно — у нее черные короткие волосы. Полиция просит всех, кому что-либо известно о мошенниках, обратиться в дежурную часть полиции Красноармейского района по телефону 62-40-20 или по номеру Управления МВД России по Волгограду 93-01-11.
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