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Федотов судит матч «Авангард» — «Шинник», Галимов — «Спартак» — «Тосно»
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Федотов судит матч «Авангард» — «Шинник», Галимов — «Спартак» — «Тосно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России. Игру «Авангард» — «Шинник» судит бригада во главе с Игорем Федотовым, а "Спартак" — «Тосно» рассудит Роман Галимов.
Обе игры состоятся 18 апреля.
"Авангард" — «Шинник»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
"Спартак" — «Тосно»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
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