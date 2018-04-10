Велоспорт-BMX. Россиянин Никулин занял 15-е место на этапе Кубка мира в Японии 

Австралиец Брэндон Лупос первенствовал на стартовом этапе Кубка мира по велоспорту-BMX, который прошёл в Хиросиме (Япония). Второе место занял представитель Коста-Рики Кеннет Тенчио, замкнул тройку призёров Даниэль Дерс. Россиянин Александр Никулин расположился на 15-й позиции, его соотечественники Ирек Ризаев и Константин Андреев — на 19-м и 21-м месте соответственно.
Велоспорт-BMX. Кубок Мира. Хиросима, Япония
Мужчины. Дисциплина «парк»
1. Брэндон Лупос (Австралия) — 92,10 2. Кеннет Тенчио (Коста-Рика) — 88,80 3. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 88,20…
15. Александр Никулин (Россия) — 78,50 19. Ирек Ризаев (Россия) — 77,10 21. Константин Андреев (Россия) — 75,50 Женщины
1. Анна Робертс (США) — 84,70 2. Энджи Марино (США) — 81, 60 3. Лара Лессман (Германия) — 80,80.