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О «больших маленьких героях» войны рассказали юным жителям Коптева
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О «больших маленьких героях» войны рассказали юным жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость» на Михалковской 4 апреля для учащихся группы интенсивного развития «Радостные открытия» провели интерактивную программу в музее «А музы не молчат!».
— Программа назвалась «Большие маленькие герои». Юные гости узнали, какие животные помогали во время Великой Отечественной войны одержать победу: лошади, собаки, голуби, кошки, верблюды и даже северные олени. Оказывается, собака по кличке Джульбарс была награждена медалью «За боевые заслуги»… — уточнили в администрации центра.
Затем состоялся мастер-класс, на котором ребята научились делать почтового голубя из бумаги и традиционное фото на память. (ео)
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