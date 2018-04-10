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Концерт ко Дню Победы дадут в проезде Черепановых
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Концерт ко Дню Победы дадут в проезде Черепановых 

Управа района Коптево города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В территориальном центре соцобслуживания района Коптево 8 мая проведут программу «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…». Прозвучат стихи и песен военных лет в исполнении артистов ВИА «Белый рояль».
— Мероприятие посвящено 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Будут показаны фрагменты документального фильма о триумфальном возвращении воинов-победителей на родину, — уточнил сотрудник ТЦСО.
Адрес центра соцобслуживания района Коптево: проезд Черепановых, дом 22. Начало в 12.30. (ео)
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